Blaulicht in Meerbusch Einbrecher stehlen Rennrad und Bohrmaschine

Am Eisenbrand in Büderich kam es zwischen Montag, 15. April, circa 19 Uhr und Dienstag, 16. April, circa 19 Uhr, zu einem Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses. Die unbekannten Tatverdächtigen hebelten die Kellertür sowie die Tür zum separaten Kellerabteil auf. Sie entwendeten ein Rennrad der Marke „Cannondale", eine Bosch-Bohrmaschine sowie ein Apple-Tablet. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft Zeugen auf, sich unter der 02131 3000 zu melden.