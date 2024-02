Blaulicht in Meerbusch Einbrecher stehlen in Osterath Schmuck

Meerbusch · Auf Schmuck hatten es Unbekannte bei einem Einbruch am Samstag, 10. Februar, in Osterath abgesehen. Laut Polizei hebelten sie zwischen 17 und 21 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Straße „Am Meerbusch" auf und durchwühlten anschließend mehrere Räume.

In einem Fall schlugen die Täter eine Terrassentür ein (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Zur gleichen Zeit kam es zudem zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Pullerweg. Hier schlugen die Täter die Terrassentür ein. Zur Beute steht noch nichts fest. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt sie unter Telefon 02131 3000 entgegen. Unter derselben Nummer sind die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention erreichbar. Die Beamen beraten Eigentümer und Mieter von Gewerbeobjekten kostenlos zum Thema Einbruchschutz.

(sug)