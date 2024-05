Blaulicht in Meerbusch Einbrecher stehlen Grill in Osterath

Meerbusch · Nur bedingten Erfolg hatten Unbekannte, die an der Strümper Straße in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einbrechen wollten. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Täter in Osterath nicht ins Haus.

13.05.2024 , 11:46 Uhr

Sie stahlen jedoch einen Grill, der vor dem Gebäude stand. Zeugen oder andere Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 02131 3000 zu melden. Die Polizei berät Bürger kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Je besser ein Haus oder eine Wohnung gesichert sei, desto schwieriger sei es für Täter einzubrechen. Die Beamten warnen: „Einbrecher steigen zu jeder Tageszeit ein. Häufig geschieht es tagsüber, wenn die Bewohner ,nur mal kurz weg‘ sind.“ Die Täter hätten es eilig und nutzten jede günstige Gelegenheit. Informationen zur Beratung gibt es unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

(sug)