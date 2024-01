Kriminalität in Meerbusch Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Auf was genau es Unbekannte in zwei Erdgeschosswohnungen an der Berliner Straße in Lank-Latum abgesehen hatten, steht nach Auskunft der Polizei noch nicht fest. Die Bewohner hatten nach ihrer Rückkehr am Freitagabend, 12. Januar, festgestellt, dass jeweils ein Fenster aufgehebelt worden und Räume zum Teil durchwühlt waren.