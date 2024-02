Blaulicht in Meerbusch Einbrecher in Büderich und Osterath

In Meerbusch waren wieder Einbrecher unterwegs. In Büderich haben Unbekannte am Freitag, 16. Februar, zwischen 8 und 11 Uhr versucht, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Brühler Weg einzudringen. Laut Polizei ließen die Unbekannten jedoch wieder von der Wohnungstür ab. Dagegen waren Täter in Osterath erfolgreich: Wie die Beamten berichten, öffneten sie zwischen Montag, 12. Februar, 16 Uhr, und Samstag, 17. Februar, 19 Uhr, die Haustür eines Einfamilienhauses am Kamperweg gewaltsam. Ob etwas gestohlen wurde, wird noch ermittelt.