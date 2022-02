Kriminalität in Meerbusch : Einbrecher entwenden Schmuck und Geld

Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zur Wohnung. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Unbekannte sind am Samstag (12. Februar) zwischen 15 und 19 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Frankenweg eingebrochen. Nach ersten Informationen verschafften sich die Täter Zutritt über ein Fenster und erbeuteten schließlich Schmuck und Bargeld.