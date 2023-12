Polizei in Meerbusch Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Die Serie an Einbrüchen reißt nicht ab. Wie die Polizei aus dem Rhein-Kreis Neuss berichtet, haben sich Unbekannte am Mittwoch, 6. Dezember, in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 20 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Liegnitzer Straße im Ortsteil Strümp verschafft. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten anschließend mehrere Kommoden und Schubladen. Da die dunkle Jahreszeit oft von Tätern genutzt wird, um in Wohnungen und Häuser einzubrechen, rät die Polizei, zu Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft. Zeitschaltuhren in Verbindung mit energiesparenden Lampen sorgten für einen bewohnten Eindruck.