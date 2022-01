Polizei in Meerbusch : Einbrecher hebeln Terrassentür auf und entwenden Schmuck

Bösinghoven Die Bewohnerin hörte leise Stimmen aus dem Wohnzimmer, das die Täter von innen verschlossen hatten. Als die Polizei eintraf, waren die Einbrecher bereits entkommen.

(RP) Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen zu einem Einbruch in Bösinghoven, der sich am späten Dienstagabend gegen 22.30 Uhr ereignete. Die Täter machten sich an der Rückseite eines Einfamilienhauses an der Josef-Werres-Straße in Bösinghoven zu schaffen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und drangen in das Haus ein. Bei der Suche nach Wertgegenständen öffneten sie in mehreren Räumen Schränke und Schubladen. Im Schlafzimmer wurden die Diebe fündig und stahlen Schmuck.