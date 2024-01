Polizei in Meerbusch Einbrecher hebeln Balkontür im ersten Stock auf

Die Polizei meldet erneut einen Einbruch in Meerbusch. So drangen am Dienstag, in der Zeit von 13.40 bis 19.15 Uhr, Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Wald in Büderich ein. Die Täter waren über eine Garage auf einen Balkon im ersten Obergeschoss gelangt und hatten die Tür aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Schmuck und Bekleidung.