Blaulicht in Meerbusch Mehrere Einbrüche am Wochenende

Am Freitag, 19. Januar, sind zwischen 17 und 19.20 Uhr Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Lotharstraße eingebrochen. Sie stiegen über ein Fenster im Untergeschoss ein, verbarrikadierten eine Eingangstür mit Stühlen und durchsuchten die Räume. Weitere Einbrüche ereigneten sich zwischen Freitag, 17.45 Uhr, und Samstag, 20. Januar, 1.50 Uhr, am Gocher Weg, zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 10 Uhr am Oskar-Schlemmer-Weg. Dabei wurden eine Tür beziehungsweise ein Fenster aufgehebelt. Zeugenhinweise bitte an 02131 3000.