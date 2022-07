Büderich : Ein Spaziergang auf dem Areal Böhler

Heute prägen auch Grünflächen das Industriegelände von Areal Böhler. Foto: male

Büderich Vor allem am Morgen ist nicht viel los auf dem ehemaligen Industriegelände von Areal Böhler. Die aus verschiedenen Jahrzehnten stammende Architektur lässt sich zu dieser Zeit besonders gut studieren.

Alte Industriebauten aus den 1910er Jahren bis hin zu Gebäuden aus den 1970er prägen das Bild vom Areal Böhler. Auf einer Gesamtfläche von 230.000 Quadratmetern erstreckt sich das traditionsreiche Industriegelände in Büderich an der Stadtgrenze zu Düsseldorf. In den vergangenen Jahren haben sich auf dem früheren Werksgelände, das zur Voestalpine Edelstahl GmbH gehört, Betriebe, Firmen, Gastronomie und Kunst angesiedelt – das Areal Böhler belebt somit eine Mischung aus modernen Arbeitsstätten und Freizeitgestaltung, alles geprägt vom Industriecharme. Außerdem sind die alten Stahlhallen beliebte Veranstaltungshallen für Messen oder große Events.

Am frühen Morgen ist das Gelände bei unserem Rundgang noch ziemlich ruhig. Im Restaurant Les Halles La Piscine werden die Terrassentische für die erwarteten Gäste eingedeckt und Mitarbeiter einer Werbefirma kleben Plakate auf eine Litfaßsäule. Die rund 850 Mitarbeiter auf dem Gelände sind in ihren Büros. Auch am Covid-Testzentrum stehen noch keine Testwilligen an. Zu dieser Tageszeit lässt sich das Areal Böhler auf eine besondere Art entdecken: Die eigenwillige Architektur mit ihrem Stilmix aus verschiedenen Jahrzehnten der Industriegeschichte kommt besonders gut zur Geltung. Das alte Kesselhaus, das bis in die 1990er Jahre zur Energieproduktion diente, ist heute begehrte Eventlocation für bis zu 1000 Personen.

Die Geschichte von Areal Böhler geht bis in das Jahr 1870 zurück, Gründer waren die Unternehmer-Brüder Albert und Emil Böhler. Foto: male

Grünflächen, schön begrünte Rückzugsorte rund um den alten Schornstein sowie die vier Gastronomiebetriebe laden zur Mittagspause ein – Beschäftigte auf dem Gelände genauso wie Besucher. Raritätenfreunde werden im Antikladen fündig und Kunstfreunde können im Bunten Hund stöbern. 180 Mieter haben sich auf dem weitläufigen Areal angesiedelt: Dazu gehören unter anderen eine Tierarztpraxis, Architekten, Fotografen und ein Dentallabor.

Mehrere Gastronomiebetriebe versorgen die Beschäftigten auf dem Gelände und sind für alle Besucher offen. Foto: male