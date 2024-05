Energiewende in Meerbusch Ein Rundgang auf der Konverter-Baustelle

An der Tatsache, dass diese Einrichtung in Meerbusch entstehen soll, hatte sich seit Bekanntwerden der Pläne jedoch Kritik entzündet. Der ursprüngliche Standort wurde als zu nah an der Siedlung, der Bau als zu massiv und störend in der Landschaft bewertet. Auf den Druck der Bevölkerung und auch der Meerbuscher Politik und Stadtspitze hin hat Amprion sein Konzept überarbeitet – so wird es am Konverter eine umfangreiche Begrünung geben, außerdem wurde die Anlage weiter weg von den Wohnhäusern gerückt. Das weltweit Einzigartige dieser Anlage besteht darin, dass sie den Strom in beide Richtungen – also Gleich- zu Wechselstrom und umgekehrt – umwandeln wird.