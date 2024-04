Tiere in Meerbusch Ein Pool für die Wasservögel der Arche Noah

Aufmerksam geworden ist das Team um Anna Schwarz und Susanne Siebertz über die Adventskalender der Arche. Dort haben sich jeden Tag Tiere der Jugendfarm vorgestellt und berichtet, was sie sich wünschen. Die Wasservögel – sieben Laufenten, drei Hausgänse und eine Kanadagans namens Lilli – wünschten sich einen Pool. „Und da wir in der Physiotherapie für Hunde auch Schwimmen einsetzen, haben wir hier die Gelegenheit gesehen, uns zu engagieren“, sagt Anna Schwarz von Gangwerk. Gemeinsam mit der Baufirma Ronny Wagner – die Frau des Besitzers ist Kundin bei Gangwerk – wurde so gestern der Pool gebaut.