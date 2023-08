Spielplatz am Dohlenweg Neues Klettergerüst eingeweiht

Der Spielplatz am Dohlenweg ist ein beliebter Treffpunkt, der von den knapp 800 Bewohnern und Kindern des Örtchens nördlich der Altrheinschlinge rege genutzt wird. Er ist so beliebt, dass der engagierte Bürgerverein schon vor Jahren eine Schaukel aus eigenen Mitteln finanzierte, um den Spielplatz aufzuwerten und „dem Dorf etwas zurückzugeben“, wie Torsten Schmitt erklärt. Da der Spielplatz bislang jedoch noch über eine Freifläche verfügte, fühlte der Bürgerverein im vergangenen September bei der Stadtverwaltung vor, ob sich an der Stelle nicht noch ein weiteres Spielgerät platzieren ließe. Die zeigte sich dem Vorhaben aufgeschlossen gegenüber – sodass seit Kurzem nun ein schönes neues Klettergerüst den Spielplatz vervollständigt.