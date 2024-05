Handel in Meerbusch Edle Accessoires zum Wohnen und Verschenken

Lange Zeit stand das Ladenlokal neben dem Fahrradgeschäft Mous an der Dorfstraße 2 leer. 2022 hatte sich dort die Eisdiele Nordmanns von den Kunden verabschiedet. Der Makler Andreas Galonska berichtete nach einiger Zeit von etliche Anfragen großer Ketten. Doch der Eigentümer sei nur an einem inhabergeführten Geschäft interessiert, erklärte er noch im vorigen Jahr. Das Warten auf den richtigen Interessenten hat sich offenbar gelohnt. „Borgfeld & Lehmkuhl“ steht mit geschwungener Schrift am Schaufenster. Inneneinrichtung, Dekoration, Möbel, Stoffe erwartet die Kunden dort.