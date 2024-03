Ausbildung in Meerbusch Ein Blick in die Ferrari-Werkstatt

Die Teilnehmer konnten sich in einem Workshop mit drei verschiedenen Stationen orientieren. Im ersten Teil gab einen Rundgang durch Gebäude, bei dem Mitarbeiter die Abläufe im Haus erklärten. An einer weiteren Station mussten die Jugendlichen einen Ferrari aus Lego innerhalb einer Dreiviertelstunde zusammenbauen. Am besten kam aber selbstverständlich der praktische Teil in der Werkstatt an, wo Edgar Stremel den Jugendlichen die Grundlagen seines Jobs als Mastertechniker näherbrachte. Der 31-Jährige, der seit 2017 beim Ferrari-Händler tätig ist, nahm sich viel Zeit, um den Azubi-Anwärtern zu erklären, wie sein Werkzeug funktioniert, wie man eine Hebebühne bedient oder was beim Reifenwechsel zu beachten ist. „Wer hier arbeiten möchte, sollte technikaffin sein, eine Leidenschaft für Luxuswagen haben und bereit sein, ein paar Extrameter zu gehen“, sagte Stremel, der als größten Unterschied zu anderen Autohäusern den Faktor Zeit ansieht: „Woanders kümmert man sich mehr oder weniger um ein Auto nach dem anderen. Bei Ferrari nimmt sich viel mehr Zeit für die Reparaturen. Oberste Priorität hat, dass das Auto tadellos zurück an den Kunden übergeben wird.“