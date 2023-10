Familien in Meerbusch Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten für Lanker Zwillinge

Als die Arbeitsschutzexpertin und der SAP-Berater die Nachricht erhielten, dass sie Eltern von Zwillingen werden, war das für sie „der schönste Tag im Leben“. Dabei hatten sie bereits sechs Kinder – fünf von ihnen genauso musikalisch wie die Eltern selbst. Line Chancelle und Igor Silvere singen in einem Gospelchor in Düsseldorf, die Kinder lernen an der Meerbuscher Musikschule Klavier, Geige, Cello und Gitarre. Ob die Zwillinge Eva-Marie und Kyra-Marie auch diesen Weg einschlagen, bleibt abzuwarten. Im Oktober werden beide zwei Jahre alt. Und wer weiß: vielleicht schaut der Bundespräsident ja eines Tages auf ein Konzert bei seinen Ehrenpatenkindern in Lank vorbei.