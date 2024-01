Jubiläum in Nierst Goldhochzeit der Königseltern

Das war vor 50 Jahren, die trotz des turbulenten Anfangs glücklich und harmonisch verliefen. „Wir hatten keine ernsthaften Probleme in unserer Ehe“, unterstreichen sie. Beide haben in wechselnden Berufen gearbeitet. Paul Settekorn arbeitete viele Jahre bei der Firma Rademacher im Lüftungsbau. Seine Frau war Beiköchin im Uerdinger Krankenhaus, betreute zehn Jahre das Kind einer Familie in Meererbusch und arbeitete erneut als Floristin. Außerdem bekamen die Settekorns 1974 ein weiteres Kind, die Tochter Daniela. Aus Meerbusch mit seiner schönen ruhigen Natur wegzuziehen, kam für beide nicht in Frage. Bis vor 20 Jahren lebten sie Lank. Doch dann ergab sich die Möglichkeit, in Nierst eine Scheune mit Garten zu pachten. Paul Settekorn beschäftigte sich nämlich hobbymäßig mit Schafen, Hühnern und Tauben und suchte eine Alternative zu seinem bisherigen Gelände in Lank.