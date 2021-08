Meerbusch : Gemeinsam aktiv seit 60 Jahren

Wilhelm und Ursula Cuypers haben vor 60 Jahren geheiratet, am 20. Geburtstag der damaligen Braut. Foto: Angelika Kirchholtes

Osterath Das Ehepaar Wilhelm (84) und Ursula Cuypers (80) feiert seine Diamanthochzeit mit Zwillingssöhnen, Enkeln und Freunden. Beide haben holländische Wurzeln, waren lange und abwechslungsreich beruflich und privat engagiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Kirchholtes

Genau an ihrem 20. Geburtstag hat Ursula Cuypers ihren Wilhelm geheiratet. Es war der 26. August 1961, also vor 60 Jahren. Seine diamantene Hochzeit feiert das rüstige Ehepaar mit der Familie und Freunden im Restaurant „Pferdestall“, wo die Jubilarin einst aushilfsweise gekellnert hat. Kennengelernt haben sich die beiden bei der großen Kirmes in Kleve, wo montags alle Geschäfte zu waren und jede Familie mit Kind und Kegel das Tanzbein schwang.

So auch Wilhelm aus Osterath, der sich sofort in die schmucke Holländerin verliebte und nun jede Woche mit dem Zug nach Kleve fuhr. Bald machte er seiner Ursula einen Heiratsantrag, doch bis zu einem Alter von 28 Jahren durfte man damals nach holländischem Recht ohne die Zustimmung der Eltern nicht heiraten. „Nach einer Bedenkzeit stimmte der Schwiegervater aber zu“, erzählt Cuypers. Obwohl ein echter Osterather Junge hat auch er holländische Wurzeln: Großeltern und Vater waren Holländer. Dieser ließ sich aber später einbürgern, weil er nicht in die holländische Armee wollte. So kam er vom Regen in die Traufe. Von den Deutschen eingezogen, blieb er in Russland verschollen.

„Damals war ich erst sieben Jahre alt“, so der Jubilar, der im September seinen 85. Geburtstag feiert. So musste ihn seine Mutter alleine großziehen – und das in dem kleinen Häuschen, das schon die Großeltern bewohnt hatten, mit Strom, aber ohne Wasser und Toilette. In Bovert am Uerdinger Gerichtsweg gab es weit und breit kein anderes Haus, nur landwirtschaftliche Fläche. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Doch Wilhelm und Ursula, die sich mit ihrer Heirat einbürgern ließ, wurden dort glücklich, bauten um, legten Wasser und zogen ihre Zwillinge groß. „Das werden zwei!“ hatte der Mediziner Dr. Hans Lampenscherff prophezeit – und recht behalten. Allerdings war es eine Frühgeburt, so dass Ursula ihre Arbeit bei einer Krefelder Strumpffabrik („Damals kamen die ersten Seidenstrümpfe auf den Markt“) aufgab. Als sie nach drei Jahren anfing, für halbe Tage bei Elektro Hitzbleck zu arbeiten, war das für die damalige Zeit ein ungewöhnlicher Schritt.

Doch sie konnte sich auf die Schwiegermutter verlassen, die mit im Haus wohnte. Die Berufstätigkeit von Wilhelm Cuypers führte ihn zunächst zur Firma Steinfels in Büderich und danach zur Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf. Doch mit dem Vorruhestand war noch lange nicht Schluss. „21 Jahre lang habe ich bei dem Bestattungsunternehmen Jäger gearbeitet und alles gemacht, was anfiel: einsargen, die Formalitäten im Standesamt erledigen, den Sarg in das Grab senken“, berichtet er. Erst eine Krankheit beendete im letzten Jahr die Tätigkeit. Auch seine Frau war immer aktiv.