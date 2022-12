Weihnachten in Meerbusch „An Heiligabend gab es drei Feiern“

Da lebten also die vier Familien in benachbarten Häusern in Unterrath. Weihnachten kamen alle zusammen. Traditionell gab es in der Familie am 24. Dezember zum Essen Thüringer Klöße, Hähnchen und Rotkohl. Die Klöße mit rohen und gekochten Kartoffeln machten viel Arbeit. Am Tag vor Heiligabend wurden Kartoffeln gekocht. Am Tag darauf stand der Vater bei der Mutter in der Küche, drehte die Kartoffeln durch, die rohen wurden ausgedrückt und das Wasser mit der Stärke aufbewahrt und wiederverwendet. Dann, wenn es dunkel wurde Heiligabend, wurde es bei Familie Hackspiel feierlich. „Wir hatten einen großen Tannenbaum. Mein Vater schmückte ihn mit echten Kerzen. Am Christbaum hingen Plätzchen. Die schmeckten besonders gut, wenn wir uns eins abschneiden durften. Und auf dem Tisch lagen die verpackten Geschenkchen.“ Nach der Bescherung ging es nach nebenan zur zweiten Weihnachtsfeier, zur Großmutter mütterlicherseits. „Da setzte meine Großmutter sich erst ans Klavier und dann haben wir Weihnachtslieder gesungen. Danach wurden die Paketchen ausgepackt.“ An ein Geschenk der Großmutter erinnert sich Editha Hackspiel noch besonders: „Einmal hatte sie mir selbstgestrickte Strümpfe gemacht. Lange Hosen trugen wir nicht, das kam erst viel später, sondern kurze Kleidchen. Die Strümpfe wurden mit einem Knöpfchen am Mieder festgehalten. Aber die kratzten!“ Die Mutter wusste Rat, ribbelte die Strümpfe bis zum Knie auf und zog ein Gummiband durch. Schon ging es besser, denn gejuckt hatten sie vor allem an den Oberschenkeln. Als Gegengeschenke hatten Editha und ihre Schwester der Oma Topflappen gehäkelt: aus weißer Baumwolle mit roter Verzierung am Rand.