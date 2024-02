Durchschnittlich fast 73.000 Euro Einkommen in Meerbusch weiterhin am höchsten

Warum Meerbusch Heimat so vieler Großverdiener ist, lässt sich mit mehreren Faktoren begründen. Zum einen ist da die günstige Lage: Meerbusch liegt idyllisch am Rhein, es gibt viel Grün, zugleich ist die Landeshauptstadt nicht weit entfernt und gut zu erreichen. Doch diese Faktoren treffen auch auf viele andere Städte zu. Ein Faktor könnte somit in der Stadtgeschichte liegen: Eine Keimzelle vor allem von Büderich ist die sogenannte Gartenstadt, ein Villenviertel entworfen vom Architekten Fritz August Breuhaus de Groot. Somit siedelten sich hier bereits früh wohlhabende Menschen an, was die entsprechende Infrastruktur und eine Mangetwirkung mit sich brachte – und Meerbusch so zur „Stadt der Millionäre“ machte.