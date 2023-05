Mobilität in Meerbusch Durchgangsstraßen werden entlastet

Nun ist es also da, das Mobilitätskonzept, das das Büro Planersocietät aus Dortmund für die Stadt Meerbusch entwickelt hat. Gutachter David Madden legte den finalen Entwurf von mehr als zwei Jahren Arbeit vor, bei der Bürger, Politiker und Verwaltung eingebunden waren. Kann es nun losgehen mit der Umsetzung der Maßnahmen, die im Handlungskonzept stehen und die die Mobilität in Meerbusch verbessern sollen? Ganz so weit ist es noch nicht.