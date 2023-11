Kultur in Meerbusch Duo „Rosenpfeffer“ tritt in Büderich auf

Sie sind in Meerbusch keine Unbekannten. Trotzdem ist das Gastspiel im Café „Leib und Seele“ etwas ganz Besonderes. Denn es ist sieben Jahre her, seit „Rosenpfeffer“ als Duo zu hören war. Hinter diesem Namen stehen Noémi Schröder und Nicolai Burchartz, die häufig bewiesen haben, dass sie miteinander harmonieren. Die gelernte klassische Sängerin Noémi und der in Meerbusch aufgewachsene Gitarrist, Komponist und Songschreiber Nicolai sind in den vergangenen sieben Jahren ihre eigenen Wege gegangen, haben reichlich Erfolg gesammelt und sich jetzt wieder getroffen.