Neubau in Meerbusch geplant DRK wird Kita an der Fröbelstraße betreiben

Die DRK plant, in der Kita, die rund 100 Kinder betreuen soll, auch ein heilpädagogisches Angebot und Kinder mit Behinderung in den Kita-Alltag zu integrieren. Diese Ausrichtung wird von Stadt und Politik als „besonders wertvoll“ eingeschätzt. Die Heilpädagogik ist derzeit außerhalb des Kita-Systems durch die Krankenkassen organisiert, wird aber sukzessive in die Regel-Kitas integriert.