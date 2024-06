Freizeit in Meerbusch Dritter Feierabendmarkt findet in Lank statt

Auch für die kommenden Monate ist geplant, die Reihe fortzusetzen: Nach dem Besuch auf dem Alten Schulhof in Lank-Latum am Dienstag fahren die Foodtrucks am 2. Juli wieder in Osterath vor. Dienstag, 3. September, ist dann der Abschlusstermin am Deutschen Eck in Büderich geplant.