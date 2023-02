Hotel am Rhein in Meerbusch „Vierjahreszeiten“ wird zum „Dormero“

Auf den ersten Blick präsentiert sich das in Langst-Kierst unmittelbar am Rhein und dem Fährbetrieb nach Kaiserswerth gelegene Hotel unverändert. Mehr als zwei Jahrzehnte als „Rheinhotel Vierjahreszeiten“ bekannt, war der Komplex Anfang des vergangenen Jahres an die Dahlheim Immobiliengruppe in Neuss verkauft, an die Dormero Hotel AG verpachtet und wegen Renovierungsarbeiten geschlossen worden. Jetzt aber ist das Hotel unter dem Namen „Dormero Hotel Meerbusch“ eröffnet.