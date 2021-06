Verkehr in Meerbusch : Keine Einbahnstraßenregelung mehr auf der Dorfstraße in Büderich

Keine Einbahnstraßenregelung mehr auf der Dorfstraße in Büderich

Verkehr in Meerbusch

Die Einbahnstraßenregelung auf der Dorfstraße in Büderich ist wieder aufgehoben. Foto: Stadt Meerbusch

Büderich Die Einbahnstraßenregelung auf der Dorfstraße in Büderich ist ab sofort wieder aufgehoben. Ursprünglich sollte die Sperrung bis Freitag, 11. Juni, dauern.

Die Einbahnstraßenregelung auf der Dorfstraße in Büderich im Bereich zwischen Moerser Straße und Theodor-Hellmich-Straße ist wieder aufgehoben. Aufgrund von Kanalarbeiten war die Fahrbahn auf eine Spur verengt worden. Autofahrer in Richtung Moerser Straße mussten eine Umleitung fahren. Ursprünglich war die Maßnahme bis zum 11. Juni geplant. Da die Arbeiten allerdings zügig voran schritten, konnte die Baustelle nun schon früher fertiggestellt werden. Die Straße ist daher ab sofort wieder in beiden Richtungen befahrbar.