Firmen in Meerbusch Textilien und Becher mit eigenem Design

Groß geworden ist das Ehepaar mit dem Bedrucken von Teppichen. „Wir haben Fußmatten für Rammstein, Teppiche für Theater wie die Volksbühne Berlin oder für den Marathonlauf mit entsprechenden Logos bedruckt“, erzählt Enrico Frerix. Nach der Schule machte er eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann und vertrieb nebenbei online Teppichware. Eines Tages wurde die Anfrage an ihn herangetragen, Teppiche mit einem Firmenlogo zu versehen. Er machte sich kundig, unter anderem in Belgien, und konnte bald darauf diesen Wunsch erfüllen. Das war der Start in ein lukratives Geschäft. Er bedruckte Teppiche, Tischdecken, Matten und Handtücher für temporäre Anlässe wie Messen, Theateraufführungen, Konzerte und Aktionsflächen. „Wir haben beispielsweise die Tchibo-Aktion Black & White ausgerüstet“, erzählt der 32-Jährige. Für ein Fitness-Studio in Österreich habe er 10.000 Handtücher bedruckt. Doch mit der Corona-Pandemie kam der große Einbruch. Es gab keine Messen, keine Konzerte, kaum andere Events. „Da hatten wir die Idee, mehr für Privatkunden zu arbeiten“, sagt Kim Frerix. Geschenke zum Geburtstag und zu Weihnachten im Familienkreis, T-Shirts zu besonderen Anlässen, personalisierte Becher, Kissen, Warnwesten, Mousepads oder Fußmatten wurden das neue Standbein der Meerbuscher. Das Besondere ist: Man muss nicht gleich mehrere Exemplare bestellen, sondern kann auch nur ein Stück ordern. Bedruckt werden die Waren in Krefeld, wo Doctor Merch seine Produktionsstätte hat. Zum Glück für die junge Familie, zu der drei Kinder gehören, starteten in diesem Jahr wieder Messen und Veranstaltungen, für die sie produzieren können.