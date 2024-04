Bauvorschriften für Meerbusch Diskutieren Sie mit uns bei der Mobilen Redaktion in Nierst

Die geplante Gestaltungssatzung für die Rheingemeinden Nierst und Ilverich ist in Meerbusch vielleicht das am stärksten diskutierte Thema der ersten Monate von 2024. Da in Bürgerschaft, Politik und Verwaltung sehr unterschiedliche Ansichten vorherrschen, lädt die Redaktion der Rheinischen Post am heutigen Mittwoch, 17. April, zur Diskussion ein. Die Mobile Redaktion steht ab 17 Uhr auf dem Platz vor der Alten Schule an der Stratumer Straße in Nierst.