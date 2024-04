Bildung in Meerbusch Politiker diskutieren im Mataré-Gymnasium

Bei der Frage, ob eine europäische Armee gebraucht werde, waren sich die Politiker einig. „Wir müssen stärker werden und in die Rüstungsindustrie investieren“, bejahte Geerlings (CDU). „Bei einer Wahl Trumps kann sich Europa nicht mehr auf die USA verlassen“, so Proschmann (SPD). Besonders emotional wurde die europäische Asylpolitik diskutiert. „Ich habe kein Verständnis dafür, Frauen und Kinder einzusperren“, so der Kandidat der Grünen. „Wir brauchen Ordnung und müssen unterscheiden, wer warum hierher kommt“, meinte Körner (FDP) und wurde in seiner Forderung nach kontrollierter Zuwanderung auch von Proschmann (SPD) und Geerlings (CDU) unterstützt.