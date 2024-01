Diskussion um Gestaltungsvorgaben Wie viel Schutz brauchen die Dörfer?

Auch Anwohner sind nicht zufrieden mit den Plänen, die die Verwaltung für Nierst hat. Markus Jungbluth wohnt seit 25 Jahren im von der Gestaltungssatzung betroffenen Teil von Nierst und ist mit dem Vorhaben nicht einverstanden. „Dass es ein einheitliches Bild der Bebauung in Nierst gibt, ist nicht der Fall“, so Jungbluth in einem Leserbrief. Die Gestaltung von Mauerwerk und Dächern sei vielfältiger als in der Satzung dargestellt. Er befürchtet, dass die Gestaltungssatzung für Eigentümer und zukünftige Bauherren hohe Kosten und Wertverluste bedeuten wird. Denn bei der Sanierung müssen Objekte an die Satzung angepasst werden, die Vorgaben für den Neubau würden Käufer abschrecken und die Verkaufspreise senken. Zudem nennt der Nierster den Geltungsbereich der Satzung „willkürlich“. „Die Vermutung liegt nahe, dass der Grund dieses Vorhabens die Angst vor allzu progressiver Bauweise ist“, so Jungbluth. Man wolle, so seine Vermutung, nicht noch mehr Zuzügler, vor allem aus Düsseldorf, anlocken, sondern diese abschrecken. „Das eigentliche Ortsbild von Nierst und Ilverich ist die Vielfalt, die Möglichkeit der freien Gestaltung und der verantwortliche, gemeinschaftliche Umgang mit dem Dorf“, so Jungbluth in seinem Leserbrief. Aus den betroffenen Gemeinden haben unsere Redaktion weitere kritische Zuschriften erreicht.