Schwimmer Dirk Börgermann Goldmedaillen mit 85 Jahren

Über die 50 Meter Freistil schlug er nach 49:78 Sekunden an und verfehlte damit sein Ziel um mehr als sechs Sekunden. „Ich bin leider während des Rennens mit der Trennleine kollidiert, das hat mich einiges an Zeit gekostet“, sagt Börgermann. Am zweiten Wettkampftag machte ihm eine Erkältung zu schaffen. „Ich war gesundheitlich nicht auf der Höhe, bin aber trotzdem gestartet“, sagt der Büdericher, der für die 100-Meter-Freistilstrecke 2:00,54 Minuten benötigte. Den Großteil der teils fünf Jahre jüngeren Schwimmer, die in der Altersklasse 80 gestartet waren, ließ er in beiden Läufen hinter sich. „Ich habe es nicht genau sehen können, bin mir aber recht sicher, dass ich Zweiter oder Dritter geworden wäre“, sagt der 85-Jährige.