Meerbusch Die Welt aus Sicht der Kinder sehen

Aufräumen an sich sei oft ein Reizthema. Sowohl für Jung als auch für Alt. Klassischer Fall: Wenn die Mutter am Herd steht und ruft: „Räum schon mal das Zimmer auf, in fünf Minuten gibt es Essen.“ Und nach fünf Minuten immer noch nichts von der Unordnung beseitigt wurde. „Wenn ein Kind in seinem Zimmer spielt, ist es völlig in seiner Welt“, erklärt der Sozialpädagoge. „Es erlebt Abenteuer, muss vielleicht jemandem helfen, und hat nur am Rand irgendwie die Mutter rufen hören. Was sie wollte, hat das Kind aber nicht erfasst.“