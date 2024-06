Besonderes Konzert in Meerbusch-Osterath Popmusik auf der Kirchenorgel

Dietmar Korthals hat mit Konzerten von sich Reden gemacht, in denen er moderne Pop- und Rockmusik auf der Kirchenorgel interpretiert. Von ihm und seinen seit 2013 gestalteten Gottesdiensten in der Dortmunder Pauluskirche hörte Marlies Blauth. Sie engagiert sich stark im Gemeindeleben der evangelischen Kirche Osterath. In diese Aktivitäten passt auch die Idee, das Sommerkonzert im Rahmen des Programms Freitags-Horizonte mit Korthals zu gestalten. „Jetzt ist das Programm ‚Stars auf der Kirchenorgel – Best of Queen, Linkin Park & Co‘ auch in Osterath zu hören“, erklärt Blauth.