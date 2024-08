Hofläden in Meerbusch Warum der Frenkenhof jetzt auch Rote Bete anbaut

Gurken, Rote Bete, Blattsalate, Kohlrabi, Brokkoli, Salatkräuter, Kartoffeln, Weiß- oder Spitzkohl, Melonen: Es ist die volle Pracht an unzähligen Obst- und Gemüsesorten, die aktuell auf den Feldern rund um den Frenkenhof am Görgesheideweg in Osterath geerntet werden. Kiloweise holt Markus Frenken die Kartoffeln aus dem Boden, schneidet Blumenkohl, schnibbelt die Kräuter ab und bereitet auch schon einige Flächen für Mangold, Kürbis oder den Herbstkohl vor.