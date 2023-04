Meerbusch Ein leckerer, ausgiebiger Osterbrunch für die ganze Familie

Ein ausgedehntes Osterfrühstück, zu zweit, mit der Familie oder im Freundeskreis – das wäre doch eine gute Idee fürs kommende Wochenende. Natürlich schmeckt die morgendliche Mahlzeit auch zu Hause. Wer allerdings den entspannten Genuss bevorzugt, macht sich auf in ein gemütliches Café in der Nähe. So hat man keine Arbeit, dafür aber eine leckere Vielfalt auf dem Tisch, die man in der eigenen Küche nur mit viel Mühe und zeitlichem Aufwand zaubern kann. Die Meerbuscher mögen ganz generell das sonntägliche Schlemmen am Vormittag. Nicht alle Cafés haben über Ostern geöffnet, nicht alle Hotels offerieren ein Frühstück für auswärtige Gäste. Deshalb konzentriert sich das Angebot auf Büderich.