Kino in Meerbusch Diese Kinofilme zeigt das Forum Wasserturm im November

The Lost King Das Drama unter der Regie von Stephen Frears läuft am 14. November. Es erzählt die wahre Geschichte von der Entdeckung der sterblichen Überreste des englischen Königs Richard III. durch die Amateurhistorikerin Philippa Langley (Sally Hawkins). Sie ist eine chronisch kranke und alleinerziehende Mutter aus Edinburgh. Ihr Alltag ist von ihrem Agenturjob und der Erziehung ihrer beiden Söhne bestimmt. Als sie eine Theateraufführung von William Shakespeares „Die Tragödie von Richard III.“ besucht, verändert das ihr Leben: Fasziniert von dem gut aussehenden Schauspieler, der die Hauptrolle. spielt (Harry Lloyd), will sie mehr über den oftmals als Monster verschrienen König herausfinden. Dabei stößt sie auf die Richard III. Society, die es sich zur Aufgabe macht, dem diskreditierten König neue Anerkennung zu verschaffen. Mit deren Hilfe begibt sich Langley auf eine Mission: Richards Grab zu finden und seinen Ruf als Neffenmörder zu widerlegen. Auf ihrer Suche nach den Gebeinen des Monarchen hat sie nicht nur mit Behörden, Universitäten und Geldgebern zu kämpfen, sondern zweifelt auch so manches Mal an ihrem Verstand, als ihr der tote König in der Aufmachung des Theaterdarstellers erscheint.