Kultur in Meerbusch Das Kinoprogramm im April

Oh la la – wer ahnt denn sowas? Einen skurrilen Blick in die Welt des Adels wirft am 23. April diese französische Produktion von Julien Hervé. François Martin, aus bescheidenen Verhältnissen stammend, will Alice Bouveier-Sauvage heiraten, die Tochter eines alten Aristokraten-Geschlechts. Nicht nur, dass diese Verbindung in der noblen Familie der Braut für einiges Durcheinander sorgen: Das verliebte Paar überreicht seinen jeweiligen Eltern am Vorabend der Hochzeit ein originelles Geschenk – einen DNA-Test, der die beiden so unterschiedlichen Familiengeschichten ans Licht bringen soll. Doch die Ergebnisse sind überraschend – und mischen die familiären Karten plötzlich neu.