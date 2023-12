Handballspiele am Wochenende TDL-Damen wollen gegen Schlusslicht nichts anbrennen lassen

Noch drei Spiele in der Regionalliga Nordrhein warten in diesem Kalenderjahr auf die Frauen des TuS TD 07 Lank – allesamt gegen Teams aus der unteren Tabellenregion. Gute Voraussetzungen also, um am Ende mit zwei Minuspunkten in die Winterpause zu gehen. Trainer Jurek Tomasik beschäftigt sich jedoch ausschließlich mit dem Rückrundenstart am heutigen Samstag um 18 Uhr in der Forstenberghalle gegen den PSV Köln. „Auch wenn es auf dem Papier nach einer leichten Aufgabe aussieht, müssen wir wachsam sein“, warnt der TDL-Coach.