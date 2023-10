Fußballvereine aus Meerbusch TSV möchte vor großer Kulisse den nächsten Schritt machen

Bei Lokalrivale FC Büderich 02 ist die anfängliche Aufstiegseuphorie inzwischen verflogen. Nach nur einem Sieg aus den zurückliegenden acht Partien ist er mit acht Zählern auf den vorletzten Platz durchgereicht worden. Gerade in den jüngsten beiden Spielen gegen den TSV Meerbusch (1:1) und bei Union Frintrop (1:2) ließen die Büdericher die nötige Aggressivität vermissen. „Nach den guten Auftritten gegen die Top-Teams haben die Jungs vielleicht unterbewusst gedacht, dass sie gegen diese Gegner etwas weniger Gas geben können“, mutmaßt Trainer Oliver Seibert, der am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Schwarz-Weiß Essen eine Reaktion seiner Mannschaft erwartet: „Der klare Auftrag an meine Jungs ist, dass sie wieder mehr Kampf zeigen.“ Wenn das am Ende gegen den ambitionierten Oberligisten nicht reiche, sei das okay. „Aber nur, wenn die Jungs auch wirklich 100 Prozent abgeliefert haben“, so Seibert, der aufgrund von bis zu zwölf Ausfällen gezwungen sein wird, sein Team personell umzubauen.