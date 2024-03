Kultur in Meerbusch Das sind die Kinofilme im März

My Sailor, My Love Ein einsamer Seemann, der durch eine Haushälterin, den Sinn des Lebens wieder findet – darum geht es am 19. März in dem Film „My Sailor, My Love“. Der einsame Mann namens Howard wird gespielt von James Cosmo. Der Seeman zieht sich nach dem Tod seiner Frau zurück und verliert die Fähigkeit sich um sich selber zu kümmern. Seine Tochter Grace (Catherine Walker) möchte ihrem Vater helfen und engagiert eine Haushälterin, die Ordnung in sein Leben bringen soll. Die lebenslustige Annie (Brid Bennan) ist genau die richtige Person für den Seemann. Sie nimmt ihn ernst, erträgt seine Macken und bleibt an seiner Seite. Mit ihr hat er wieder Spaß am Leben und beginnt die Fehler seiner Vergangenheit aufzuarbeiten. (FSK 6/ 102 Min.)