Polizei in Meerbusch : Diebe stehlen weißen Citroen

Meerbusch Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Wagen wurde am Dienstagnachmittag in Osterath entwendet.

(RP) Unbekannte haben am Dienstagnachmittag, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, einen französischen Kleinwagen an der Straße „Am Gumpertzhof“ entwendet. Die weiße Schräghecklimousine vom Typ Citroen C3 hatte zur Tatzeit das Kennzeichen HU-BZ396. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (zum Beispiel Navigationsgeräte, Mobiltelefone beziehungsweise Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Deshalb empfiehlt die Polizei, keine Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen, beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel abzuziehen und alle Fenster und Türen zu versperren. Das Fahrzeug sollte nach Möglichkeit in einer abschließbaren Garage oder zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen abgestellt werden. Weitere Informationen gibt es bei der Präventionsberatung der Polizei im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.