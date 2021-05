Polizei in Meerbusch : Diebe stehlen Katalysatoren

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Meerbusch An drei geparkten Autos an der Osterather Straße wurden in der Nacht zu Samstag nachts die Katalysatoren abmontiert. Die Polizei bittet, verdächtige Beobachtungen zu melden.

(RP) In mehreren Städten im Kreisgebiet wurden in den letzten Tagen die Katalysatoren von abgestellten Fahrzeugen mit einem unbekannten Werkzeug, möglicherweise einer Flex, abgetrennt und gestohlen. Auf dem Gelände einer ehemaligen Tankstelle an der Osterather Straße wurden drei Fahrzeuge in der Nacht von Freitag auf Samstag (21./22.05.) manipuliert. Unbekannte entfernten die Katalysatoren eines blauen VW Golf, eines ebenfalls blauen 3er BMW und eines silbernen Opel Astra. Da für den Diebstahl der Auspuffteile das jeweilige Fahrzeug höchst wahrscheinlich etwas angehoben beziehungsweise aufgebockt werden muss, sind die Handlungen möglicherweise nicht unbemerkt geblieben. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0.

(stz/RP)