Kriminalität in Meerbusch Diebe stehlen einen Porsche Macan

Meerbusch · Diebe hatten es in Meerbusch erneut auf ein hochwertiges Fahrzeug abgesehen. Als ein 71-jähriger Meerbuscher am Freitagvormittag, 17. Mai, aus seinem Haus in Büderich sah, traute er seinen Augen kaum.

21.05.2024 , 15:35 Uhr

Das Auto war in einer Hauseinfahrt in Büderich abgestellt worden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Sein Auto, ein grauer Porsche Macan mit Kennzeichen NE-BA 8005, stand nicht mehr in der Einfahrt am Weseler Weg. Offenbar wurde der Wagen in der Zeit von Donnerstag, 19 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr, gestohlen, teilt die Polizei mit. Das Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang, den Tätern und Verbleib des Fahrzeugs machen können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

(RP)