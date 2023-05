Polizei in Meerbusch Diebe stehlen 1800 Euro teuren Kugelahorn von Baumschulfeld

Am Weilerhof hat Thomas Schubert eine Baumschulfeld mit mehreren tausend Bäumen. Als seine Mitarbeiter gestern Morgen dorthin kamen, um Bäume für den Verkauf zu holen, entdeckten sie ein frisches Erdloch, aus dem ein Kugelahorn ausgegraben worden war. Daneben lag ein weiterer Baum, den die Diebe beschädigt dort abgelegt hatten. „Das war ein ganz gezieltes Vorgehen“, sagt Thomas Schubert. Die Kugelahörner mit einem Alter von 12 Jahren hätten einen Warenwert von 1800 Euro. Sie wiegen 250 Kilogramm, so dass der Transport gut organisiert gewesen sein muss. Der Baumschulinhaber ist überzeugt, dass der Diebstahl sich in der Zeit von drei bis sechs Uhr morgens ereignet haben muss. „Die Erde war noch feucht“, berichtet er. Am Abend zuvor sei das Gelände noch bis 23 Uhr bewässert worden, die Bäume waren zu dem Zeitpunkt noch an Ort und Stelle.