Diebstahl im Meebusch Ehepaar in Strümp wird Opfer von Obstdieben

Als Ursel Krey am Samstagmittag den Vorgarten ihres Hauses an der Rottfeldstraße in Strümp betritt, ist sie überrascht: Der Quittenbaum, den sie und ihr Mann Adi dort vor Jahrzehnten gepflanzt haben, trägt plötzlich fast keine Früchte mehr. „Adi, hast du die Quitten gepflückt?“, ruft Krey ihrem Mann zu, der sich noch im Haus befindet. „Nein, wieso“, will der von seiner Frau wissen. „Dann sind die gestohlen worden“, stellt Ursel Krey fest.