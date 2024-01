Aufräumen in Meerbusch Die „Winterwelt“ geht in die Sommerpause

Es regnet, während Männer auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz Holzfronten von Buden abschrauben und auf der nassen Erde stapeln. Nichts Neues für Petros Tsellas, der die „Winterwelt“ in Büderich organisiert hat. „Dieses Mal gab es leider zu viel Regen während unserer Öffnungszeiten“, sagt der 56-Jährige. Das habe Besucher ferngehalten. Daher sei das Ergebnis unterm Strich nicht so gut wie in den Vorjahren. „Wir haben aber keinen Verlust gemacht.“