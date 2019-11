Konzertprobe : Bläser-Klänge im Alten Kesselhaus

Meerbusch Das Sinfonische Blasorchester Böhler und Ekaterina Schabanova präsentieren „Stahlsæiten“ mit zeitgenössischer und klassischer Orchestermusik. In der Aula des Mataré-Gymnasiums proben sie für ein Konzert.

Im vergangenen Jahr bildeten Unterhaltungs- und Popmusik einen Schwerpunkt, jetzt liegt der Fokus auf zeitgenössischer und klassischer Orchestermusik. „Diese Programmauswahl ist für die Musikerinnen und Musiker eine positive Herausforderung mit hohem musikalischem Anspruch, ein Programm, in dem sich das Orchester weiterentwickeln und formen kann“, fasst Peter Koch zusammen. Schließlich sind Orchester und Klavier in einer neuen Symbiose zu erleben. Denn in diesem Jahr spielen das Tasteninstrument und die international bekannte Pianistin Ekaterina Schabanova – seit 2001 Konzertmeisterin des Philharmonischen Konzertchors der Stadt Duisburg – eine entscheidende Rolle. Im Mittelpunkt stehen die großen Klavierkonzerte „Rhapsody in blue“ von George Gershwin und „Concerto for Piano and Wind“ von Edward Gregson. „Hier sind das Orchester und das Klavier in einem ganz besonderen Zusammenspiel zu erleben“, erklärt die Pianistin.