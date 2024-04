Sport in Meerbusch Die Tischtennis-Spieler des TSV verpassen den Aufstieg

In der ersten Einzel-Runde wandelten Ismet Erkis (3:0), Steffen Klahold (3:0), Richard Köster-Heuschen (3:1), Özcan Sener (3:0) und Jan Schoch (3:1) einen 1:2-Rückstand in eine 6:3-Führung um. Erkis (3:2), Klahold (3:0) und Sener (3:2) gewannen im Anschluss auch ihr zweites Match und brachten den Sieg so in trockene Tücher. Tags darauf deklassierte der TSV die TG Neuss II mit 9:1. In den ersten fünf Einzeln gaben Erkis, Rainer Kopittke, Klahold, Köster-Heuschen und Schoch dabei keinen einzigen Satz ab.