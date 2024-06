Wettbewerb Die Stadt Meerbusch sucht die Vorgärten des Jahres

Der Hintergrund hinter dem Wettbewerb sind die zahlreichen „Schottergärten“, die in Meerbusch noch immer vertreten sind. Diese versiegelten Flächen sind ökologisch wertlos, biologisch tot und auch für das Mikroklima bedenklich. Die Pflanzen fehlen, weshalb weder Sauerstoff produziert noch Feinstaub gebunden wird. Die Steingärten heizen sich zudem in der Sonne schnell und stark auf, die Wärme wird dann wieder an die Umgebung abgegeben. Auch bei Starkregen ist die Versickerung eingeschränkt. Die Annahme, dass Schottergärten dabei besonders pflegeleicht sind, ist nicht korrekt: Zwischen den Steinen setzen sich immer wieder Samen fest, Unkraut wächst und totes Laub oder Dreck sammeln sich an.